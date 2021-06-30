30 июня станут известны имена победителей второго розыгрыша автомобилей среди участников вакцинации в Москве

30 июня станут известны имена победителей второго розыгрыша автомобилей среди участников вакцинации в МосквеИмена пяти новых обладателей автомобилей будут объявлены 30 июня в 19:10 в эфире телеканала "Москва 24". Победителей выберут случайным образом из числа жителей российской столицы, получивших первый компонент вакцины от ковида с 21 по 27 июля.Напомним, розыгрыш автомобилей происходит каждую неделю. Пять первый счастливчиков были определены 23 июня. Примечательно, что после эфира организаторы сами звонят победителям и объясняют, как забрать ценный приз.Следующие розыгрыши машин пройдут 7 и 14 июля в рамках программы стимулирования вакцинации. Узнать подробные условия конкурса и записаться на прививку можно на портале . Там же по номеру полиса ОМС или по серии и номеру паспорта можно проверить, не стали ли вы победителем конкурса.Так, принять участие в розыгрыше автомобилей стоимостью порядка миллиона рублей могут граждане, которые с 14 июня по 11 июля впервые получает первый компонент вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации. Каждую неделю случайным образом будут выбираться участники, сделавшие прививку за прошедшие семь дней.Кроме того, для жителей столицы старше 60 лет действует поощрительная программа "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе". Участники получат после вакцинации подарочную карту или призовые баллы, которые можно использовать для оплаты товаров и услуг у партнеров акции.Отметим, что сделать прививку от коронавируса в столице может любой желающий старше 18 лет. Вакцинацию по предварительной записи проводят в ста пунктах на базе городских поликлиник. Без записи ее можно пройти в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, семи центрах госуслуг, а также в павильонах "Здоровая Москва".