В ходе прямой линии с гражданами президент России Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Это высказывание вызвало недовольство в Киеве. Министр иностранных ..

В ходе прямой линии с гражданами президент России Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Это высказывание вызвало недовольство в Киеве.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в социальных сетях возразил российскому лидеру, сказав, что украинцы и русские – два совершенно разных народа. Однако дипломат подчеркнул, что они могли бы быть друг для друга добрыми соседями, если бы не действия российских властей, Кулеба считает, что в 2014 году российские войска вторглись на Украину, убили тысячи людей и захватили часть украинских территорий, сообщает телеканал "".