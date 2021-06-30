По итогам анализа первых пяти месяцев 2021 года наибольшее количество дорожных аварий указанной категории зарегистрировано на территории Северного округа столицы...

В Управлении ГИБДД г. Москвы провели анализ аварийности с участием нетрезвых водителей и составили «антирейтинг» округов, где наиболее часто регистрируются ДТП с участием нетрезвых водителей.По итогам анализа первых пяти месяцев 2021 года наибольшее количество дорожных аварий указанной категории зарегистрировано на территории Северного округа столицы. Здесь произошло 17 аварий, в которых участвовали нетрезвые водители, что на 6% ниже показателей прошлого года.Второе место разделили Восточный и Южный округа – в каждом из них за рассматриваемый период зарегистрировано по 16 ДТП. Данные показатели тоже снизились по сравнению с прошлым годом на 36% и 24% соответственно.В Юго-Западном округе произошло 15 «нетрезвых» аварий (- 12% по сравнению с прошлым годом), по 14 ДТП – в Западном и Юго-Восточном округах Москвы, и здесь снова снижение показателей на 13% и 30%. Завершает «антирейтинг» Северо-Восточный округ, где зафиксировано 13 дорожных происшествий, что на 19% ниже, чем в прошлом году.Наименее аварийными, по итогам проведенного анализа, стали Троицкий, Новомосковский и Зеленоградский административные округа – по 3 ДТП в каждом округе.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81