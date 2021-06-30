Юлия Барановская встретила Андрея Аршавина, когда ей едва исполнилось 18. Пара была вместе десять лет.

Юлия Барановская встретила Андрея Аршавина, когда ей едва исполнилось 18. Пара была вместе десять лет.Будущая звезда телеэкранов родилась в 1985 году в Ленинграде в семье инженера и школьной учительницы. Родители Юли развелись, когда ей было десять. Она очень тяжело переживала раскол в семье и в итоге долгие годы не общалась с отцом.После школы Барановская планировала поступать на журфак, однако передумала и отнесла документы в Университет аэрокосмического приборостроения. Учеба давалась девушке с трудом. По словам телеведущей, ее все время тянуло в творчество.В 18 лет Юлия Барановская познакомилась с подающим надежды футболистом "Зенита" Андреем Аршавиным, у них закрутился бурный роман, и очень скоро она забеременела. В 2005 году у пары появился сын Артем, а через два года дочь Яна. Молодой маме пришлось бросить учебу, чтобы ухаживать за малышами.Вскоре Андрея Аршавина пригласили играть в "Арсенал", и семья перебралась в Великобританию. Юлия Барановская долгое время не могла освоиться на новом месте, так как не знала языка. Постепенно она все же наладила быт, дети пошли в местную школу, а футболиста решили вернуть в родной "Зенит". В итоге он улетел обратно в Санкт-Петербурга, а Юля осталась в Лондоне.Через некоторое время Андрей Аршавин огорошил беременную Юлию Барановскую известием: он влюбился в другую женщину, поэтому решил уйти из семьи. В августе 2012 года она родила сына Арсения, однако вернуть футболиста обратно это не помогло. Несмотря на то что влюбленные была вместе почти десять лет, они так и не зарегистрировали отношения.Вскоре после расставания с гражданским супругом Барановская пришла на шоу "Пусть говорят", где поделилась подробностями личной жизни. После выхода программы ей сочувствовала вся страна, а героиню стали приглашать на светские вечеринки и позвали экспертом на шоу "Чего хотят мужчины?".Этим все не ограничилось и очень скоро Юлия Барановская стала одной из ведущих программы "Девчата" с Туттой Ларсен, Ольгой Шелест и Аллой Довлатовой. Новоиспеченная телезвезда переживала, что не будет вписываться в компанию, однако ее опасения оказались напрасными. Она прекрасно себя проявила, появившись еще в нескольких знаковых передачах, и карьера пошла в гору.В 2017 году бывшую любовницу Андрея Аршавина пригласили на Первый канал в качестве ведущей шоу "Мужское/Женское". Партнером Юли стал Александр Гордон. Программа выходит в эфир по сей день и пользуется дикой популярностью у народа, а Барановскую обожают миллионы телезрителей по всей стране.Несмотря на то что артистка добилась алиментов от бывшего сожителя, она не скрывает, что содержит детей на свои средства. Недавно Юлия Барановская купила дом в Подмосковье, где теперь живет вместе с детьми.Стоит отметить, после расставания с Андреем Аршавиным телеведущая тщательно скрывает личную жизнь. За это годы романы ей приписывали чуть ли не с каждым мужчиной, с которым она появляется в свете. Однако доподлинно известно лишь об одних отношениях Юлии Барановской после расставания с отцом своих детей.В прошлом году телезвезда призналась, что рассталась с мужчиной после двухлетнего романа. Она не стала раскрывать имя экс-избранника. Звезда отметила, что представит своего возлюбленного публике только после официальной регистрации отношений в ЗАГСе. Юлия Барановская заявила, что мечтает о семье и хотела бы родить еще одного ребенка.