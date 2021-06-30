Прокуратурой города Владимира направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летних юноши и девушки, проживающих в Александрове. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств

Прокуратурой города Владимира направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летних юноши и девушки, проживающих в Александрове. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Установлено, что в марте 2020 молодые люди находили в Интернете информацию о месте нахождения оптовых партий наркотиков, приобретали их и размещали так называемые «закладки» в тайниках на территории города Владимира и Владимирской области.Преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2020 года, наркотические средства изъяты.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.