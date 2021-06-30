30.06.2021

2021-06-30 19:35:48

Московские полицейские перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19



«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из окружных подразделений проводят активную работу по выявлению и пресечению фактов продажи медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19.

Предпринятые меры позволили пресечь деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и реализации на территории столичного региона поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

В ходе проверочной закупки столичные оперативники приобрели в сети Интернет фиктивный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. На документе присутствовали оттиск печати и подписи врачей одной из городских поликлиник города Москвы.

Конверт с сертификатом полицейские получили от курьера службы доставки. Он пояснил, что посылку ему передал мужчина возле бизнес-центра на Большой Тульской улице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Предполагаемыми организаторами канала сбыта поддельных документов оказались двое москвичей.

По предварительным данным, мужчины собственноручно изготавливали и заполняли справки, после чего реализовывали их через объявления в сети Интернет и в одном из мессенджеров.

В офисе злоумышленников на Большой Тульской улице обнаружено и изъято более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против COVID-19, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций.

В результате исследований установлено, что изъятые образцы являются поддельными. Кроме того, оттиски печатей на справках также не соответствуют оригиналам.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

А в Зеленограде полицейскими был выявлен факт изготовления и сбыта поддельной справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции.

Курьера, который доставил документ заказчику, полицейские задержали возле одного из торговых центров Зеленограда. Справка о наличии высокого уровня антител оформлена в коммерческом медицинском центре без фактической сдачи крови на анализ. Подделку, которая позволяет получить освобождение от вакцинации, продали за 1785 рублей.

В клинике и лаборатории, которые оформили документ, проведены обыски. Полицейские обнаружили бланки справок, на которых уже стояли печати и подписи врача. Кроме того, изъяты компьютерная техника, средства связи, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Сотрудниками подразделений дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк



