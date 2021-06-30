На встрече с лидерами общественного мнения и представителями муниципальных образований было предложено выдвинуть кандидатуры на должность директора Департамента молодёжной политики и общественных проектов.

На встрече с лидерами общественного мнения и представителями муниципальных образований было предложено выдвинуть кандидатуры на должность директора Департамента молодёжной политики и общественных проектов. После этого был открыт приём документов от кандидатов. Общественники выдвинули или заявили о готовности поддержать 7 кандидатур на этот пост.Как сообщает пресс-служба администрации области, это Прохорычев, Александров, Ольхова, Глазков, Жирова, Мизелёва, Кустова.Кандидату будет необходимо представить программу развития молодёжной политики Владимирской области.Отметим, что в апреле этого года спустя два месяца управления департаментом молодежной политики Николай Костылев покинул свой пост.Фото