На встрече с лидерами общественного мнения и представителями
муниципальных образований было предложено выдвинуть кандидатуры на
должность директора Департамента молодёжной политики и общественных
проектов.
На встрече с лидерами общественного мнения и представителями муниципальных образований было предложено выдвинуть кандидатуры на должность директора Департамента молодёжной политики и общественных проектов. После этого был открыт приём документов от кандидатов. Общественники выдвинули или заявили о готовности поддержать 7 кандидатур на этот пост.
Как сообщает пресс-служба администрации области, это Прохорычев, Александров, Ольхова, Глазков, Жирова, Мизелёва, Кустова.
Кандидату будет необходимо представить программу развития молодёжной политики Владимирской области.
Отметим, что в апреле этого года спустя два месяца управления департаментом молодежной политики Николай Костылев покинул свой пост.
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