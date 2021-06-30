В пятиэтажном доме Александрова загорелась квартира, огнеборцам пришлось эвакуировать 20 человек. Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило вечером 29 июня. На улице Октябрьская из

В пятиэтажном доме Александрова загорелась квартира, огнеборцам пришлось эвакуировать 20 человек. Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило вечером 29 июня. На улице Октябрьская из окна дома валил дым – горела кухня. Пожарные двумя звеньями газодымозащитников ворвались в здание для тушение возгорания и спасения людей. Из дома огнеборцы эвакуировали 17-ть взрослых и 3-е детей. В