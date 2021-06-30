Злоумышленник по телефону представился сыном и сообщил пенсионеру, что попал в беду и для решения вопроса требуется крупная сумма денежных средств...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пенсионера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что на домашний телефон 66-летнего жителя столицы поступил звонок от мужчины, который представился его сыном. Звонивший сообщил, что попал в беду и для решения вопроса требуется крупная сумма денежных средств. Взволнованный пенсионер согласился помочь. Через некоторое время он передал незнакомцу, который прибыл к его дому, пакет с денежными средствами в размере 200 тысяч рублей. Позже, позвонив своему родственнику, потерпевший понял, что его обманули.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Студеном проезде задержали подозреваемых. Ими оказались жители Подмосковья в возрасте 43 и 45 лет. Один из злоумышленников исполнял роль звонившего и представлялся родственником пенсионера, а второй забирал деньги. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полицейские УВД Восточного округа столицы напоминают гражданам соблюдать бдительность в общении с незнакомыми людьми и не поддаваться панике.Если вы столкнулись с подобными ситуациями – не спешите выполнять условия мошенников. В первую очередь необходимо убедиться в достоверности информации. Позвоните родственнику сами, прежде чем отдавать деньги. Не поддавайтесь на обман мошенников!Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73