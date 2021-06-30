Число погибших на водоемах 33 региона растет. С начала этой недели во Владимирской области утонули еще два человека. 28 июня на реке Вербовка под Муромом утонул 26-летний молодой человек. На

Число погибших на водоемах 33 региона растет. С начала этой недели во Владимирской области утонули еще два человека. 28 июня на реке Вербовка под Муромом утонул 26-летний молодой человек. На следующий день, 29 июня, спасателям поступило сообщение о том, что в реке Дубна в Александровском районе утонул мужчина 1982 года рождения. Тело извлекли из воды