В эти минуты Общественная палата проводит пленарное заседание в режиме ВКС.

В эти минуты Общественная палата проводит пленарное заседание в режиме ВКС.Членов Общественной палаты приветствовал заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов. В повестке, которую огласил председатель Анатолий Аннин, значатся вопросы о состоянии здравоохранения во Владимирской области, об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных лагерях на территории региона, о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» во Владимирской области.Особое внимание докладчик по первому вопросу Питиримова Татьяна Николаевна, председатель комиссии по качеству жизни и здравоохранению, уделила перинатальному центру, проблемам родовспоможения инфицированных ковидом.Особенно отмечен факт недостатка специализированных коек, трудности в получении общественниками реальной информации о состоянии дел в областном здравоохранении.Сейчас на контроле 13 детей с орфанными заболеваниями, которые не могут получить лекарства. Создан фонд по инициативе Президента, но данные туда поступают нерегулярно и не вовремя.