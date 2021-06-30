Ежегодно в мире регистрируется более двухсот двадцати пяти тысяч новых случаев злокачественной опухоли яичника. Рак яичника - одно из самых тяжелых онкологических заболеваний. О современных возможностях его лечения в Первом клиническом медицинском центре в Коврове репортаж Веры Куликовой.

Ежегодно в мире регистрируется более двухсот двадцати пяти тысяч новых случаев злокачественной опухоли яичника. Рак яичника - одно из самых тяжелых онкологических заболеваний. О современных возможностях его лечения в Первом клиническом медицинском центре в Коврове репортаж Веры Куликовой.Рак яичника по-прежнему остается нерешенной проблемой в онкологии. Он занимает среди женского населения примерно пятое место по встречаемости, однако смертность от рака яичника занимает второе-третье место. По мнению онколога Дмитрия Кузнецова, это происходит из-за того, что заболевание диагностируется поздно. Причина: на начальных стадиях никаких симптомов нет. Однако в последние 10-12 лет наметился сдвиг. Врачи Первого клинического медицинского центра в Коврове сразу же после открытия онкоотделения в Центре занялись лечением рака яичника даже на третьей стадии.Дмитрий Кузнецов, заведующий хирургическим центром Первого клинического медицинского центра (Ковров):- Мы с первых дней занимались лечением рака яичника, продолжаем заниматься и вводим новые технологии. У нас на подходе введение технологии, хайпек-терапии- это высокотемпературная химия перфузия брюшной полости после выполнения операции. Мы бросили много сил для того, чтобы попытаться побороть и помочь пациентам с этим тяжелым и трудным в лечении диагнозом. Совет доктора женщинам, чтобы избежать этого тяжелого заболевания: раз в год нужно обязательно посещать гинеколога и маммолога. Также нужно сдавать мазки на онкоцитологию и делать трансвагинальное УЗИ. Это то, что позволит заподозрить, либо найти на ранней стадии, а соответственно, если мы находим на ранней стадии, то можем пациента вылечить практически всегда.Первый клинический медицинский центр находится по адресу: город Ковров, улица Ватутина, 90.Вера Куликова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”.