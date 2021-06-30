Петушинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки

Петушинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу о покушении на дачу взяткиПетушинским районным судом вынесен приговор 57-летнему уроженцу одной из стран Ближнего зарубежья. Он признан виновным покушении на дачу взятки.Судом установлено, что в швейном цеху обвиняемого, расположенном на территории Петушинского района, работали иностранные граждане, не имевшие законных прав на пребывание и работу в России. 4 мая 2021 года в их интересах обвиняемый лично передал сотруднику органов полиции взятку в размере 50 тыс. рублей.Преступление не было доведено до конца, поскольку взятка не была принята должностным лицом ОМВД России по Петушинскому району. Подсудимый в судебном заседании признал свою вину в полном объеме.По сообщению прокуратуры Владимирской области, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 100 тыс. рублей.Фото автора Polina Tankilevitch: Pexels