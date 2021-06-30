В подмосковном Чехове мужчина разжигал костер с помощью специальной жидкости. В какой-то момент она выплеснулась на его пятилетнего сына, который находился рядом, передает . Ребенок с ..
<a href="https://33live.ru/novosti/30-06-2021-pod-moskvoj-iz-za-zhidkosti-dlya-rozzhiga-postradal-rebenok.html" target="_blank">Под Москвой из-за жидкости для розжига пострадал ребенок</a> - В подмосковном Чехове мужчина разжигал костер с помощью специальной жидкости. В какой-то момент она выплеснулась на его пятилетнего сына, который находился рядом, передает . Ребенок с ..
[url=https://33live.ru/novosti/30-06-2021-pod-moskvoj-iz-za-zhidkosti-dlya-rozzhiga-postradal-rebenok.html]Под Москвой из-за жидкости для розжига пострадал ребенок[/url] - В подмосковном Чехове мужчина разжигал костер с помощью специальной жидкости. В какой-то момент она выплеснулась на его пятилетнего сына, который находился рядом, передает . Ребенок с ..