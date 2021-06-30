Прокуратура Киржачского района пресекла нарушения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Прокуратура Киржачского района пресекла нарушения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Была проведена проверка в отделе государственного жилищного надзора и лицензионного контроля администрации Киржачского района.Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» оформление распоряжений, внесение сведений в журнал учета проверок осуществляется неправильно. Выявлены многочисленные нарушения при ведении единого реестра проверок.Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены. На виновное лицо наложен штраф в размере 2 тыс. рублей.