В рамках прямой линии президент России Владимир Путин общается с россиянами и узнает их чаяния и заботы.

В рамках прямой линии президент России Владимир Путин общается с россиянами и узнает их чаяния и заботы.Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может по праву считаться одной из самых популярных и важных для граждан страны передач. В ее рамках каждый человек может лично обратиться к главе государства, рассказать ему о своих проблемах и обратить внимание на бездействие местных властей.Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным ведется по основным каналам, а также в Сети. Следят за общением президента с россиянами и Дни.ру.Многие граждане пользуются этой возможностью для того, чтобы решить ту или иную общественную проблему, на которую местные власти по каким-то причинам обращают недостаточно внимания. Другие обращаются к Владимиру Путину с личными просьбами.Как бы то ни было, 30 июня на протяжении нескольких часов Владимир Путин будет выслушивать просьбы, стекающие к нему из самых разных уголков страны. Практика показывает, что зачатую сам факт обращения уже помогает сдвинуть дело с мертвой точки.За три – четыре часа Владимир Путин успевает выслушать порядка восьми десятков обращений. Поступают же на прямую линию десятки тысяч просьб. Все они также не останутся без внимания, пусть об этом и не будет сообщено публично.