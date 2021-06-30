Президент России Владимир Путин проводит ежегодную прямую линию и отвечает на вопросы граждан. Одной из тем стали учения НАТО.

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную прямую линию и отвечает на вопросы граждан. Одной из тем стали учения НАТО.В понедельник в акватории северо-западной части Черного моря начались масштабные учения "Sea Breeze-2021" с участием НАТО. Маневры проходят также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Это крупнейшие учения Украины и Америки.Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии прокомментировал мероприятие. По словам российского президента, сейчас мы наблюдаем, как происходит "военное освоение Украины", и это не может не беспокоить. При этом по конституции Незалежной там не может быть военных баз других стран. Москву не устраивает такое положение дел, заявил Владимир Путин.Президент напомнил, как на Западе раздули шумиху из-за учений, которые Россия проводила на своей территории недалеко от украинских границ. Путин отметил, что Москва сразу отреагировала на беспокойство западных коллег и попросил министра обороны "потихоньку заканчивать" маневры, раз они так болезненны для коллег. Однако после этого Россия получила совершенно неожиданный ответ."Вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? — Они приперлись к нашим границам", — с негодованием отметил Владимир Путин.Ситуация с британским эсминцем Defender была комплексной провокацией, заявил президент. При этом в ней участвовали не только британцы, но и американцы.Напомним, инцидент с британским эсминцем в Черном море произошел 23 июня у мыса Фиолент в Крыму. По версии Минобороны России, корабль зашел в российские прибрежные воды и нарушил границы.