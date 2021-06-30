По Пушкинской карте молодые люди смогут посещать учреждения культуры, рассказал президент России Владимир Путин.

По "Пушкинской карте" молодые люди смогут посещать учреждения культуры, рассказал президент России Владимир Путин.В среду, 30 июня, во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что правительство уже несколько месяцев обсуждает создание "Пушкинской карты" для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. На нее положат три тысячи рублей, которые можно будет потратить на посещение концертных и выставочных залов, музеев и других культурных учреждений.По словам президента России, "Пушкинской картой" можно будет воспользоваться в течение сентября-декабря 2021-го и в следующем году. "Финансовые средства — небольшие, скромные, но тем не менее существенные — для того, что решать эту задачу", – сказал глава государства.Владимир Владимирович надеется, что молодые люди охотно будут пользоваться "Пушкинской картой", смогут посещать не только региональные, но и общероссийские учреждения культуры. По мнению российского лидера, такая возможность особенно ценна для тех, кто хочет приобщаться к культурному наследию, но вынужден экономить.Напомним, ранее "Дни.ру" , что Владимир Путин предложил отменить налог с продажи квартиры в случае покупки нового жилья. Это поможет семьям быстрее улучшить жилищные условия, считает президент России.