В ходе Прямой линии Владимир Путин сделал важное заявление на острую для многих россиян тему прививок от коронавирусной инфекции.

В ходе Прямой линии Владимир Путин сделал важное заявление на острую для многих россиян тему прививок от коронавирусной инфекции.Глава государства заявил: "Я не поддерживаюобязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения". Он отметил, что в законе от 1998 года есть общенациональный календарь прививок, которые являются обязательными для населения.По словам Владимира Путина, в этот раздел вакцинация против коронавируса не попала. Также президент добавил, что втораясоставляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема эпидемии власти имеютправо вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Этим уже воспользовались власти десяти российских регионов.Кроме того, Владимир Путин заявил, что ограничительные меры в регионах направлены нато, чтобы избежать локдауна. Также, по словам российского лидера, проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге связано собязательствами России по организации турнира.Материал дополняется