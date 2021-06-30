27-летний Игнат Петухов займется экономической и инвестиционной политикой Оренбуржья

27-летний Игнат Петухов займется экономической и инвестиционной политикой ОренбуржьяНа момент победы в конкурсе управленцев "Лидеры России", который является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей", Игнату Петухову было всего 25 лет. Он стал самым молодым победителем престижного конкурса.Спустя два года Игнат Петухов назначен на должность заместителя председателя правительства, вице-губернатором по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области. Об этом сообщает ИА REGNUM.Молодой чиновник родился 7 февраля 1994 года в городе Первоуральск Свердловской области. В 2012 году он с золотой медалью окончил местный лицей. В 2016 году – РАНХиГС при Президенте РФ с красным дипломом по направлениям "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление". В 2020 году Петухов получил диплом Московской школы управления "Сколково" по программе Master of public strategy. Также он является выпускником ВШГУ по направлению "Мастер государственного управления".Игнат Петухов начал карьеру в Екатеринбурге с должности сотрудника Счетной палаты. В 2018 году занимался отдельными проектами в АО "Особая экономическая зона «Алабуга". По итогам работы юный специалист был включен в кадровый резерв Президента республики Татарстан. В 2019 году после победы в конкурсе "Лидеры России" возглавил АО "Корпорация развития Оренбургской области"."На новой должности губернатор поставил передо мной ряд задач, которые необходимы не только для восстановления экономики после пандемийного 2020 года, но и в первую очередь для раскрытия всего экономического потенциала области. Главная задача — сделать так, чтобы Оренбургская область снова стала центром притяжения инвестиций, талантов и бизнеса", – заявил Игнат Петухов.