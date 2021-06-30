Работы принимаются до 15 августа включительно.

Работы принимаются до 15 августа включительно.Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история". Принять участие могут молодые режиссеры, студенты и выпускники киношкол, а также сотрудники некоммерческих организаций и те, кто неравнодушен к развитию благотворительности.Можно снять что угодно: интервью, игровой фильм или воплотить другой жанр видео. Продолжительность ролика не должна быть больше пяти минут, а его тема – посвящена проекту, победившему в конкурсе президентских грантов. Заявки принимаются через платформу .Главная цель конкурса – рассказать о социальных и культурных проектах и людях из некоммерческого сектора.Работы участников будут оценивать режиссеры Александр Котт, Сергей Мирошниченко, Алексей Нужный, продюсер Алексей Лысенков, генеральный директор сети "Москино" Наталья Мокрицкая, председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко и другие известные представители сферы кино и благотворительности.Шорт-лист конкурса определят в сентябре 2021 года. Авторов лучших работ пригласят на фестиваль "Таврида.АРТ", где свои мастер-классы проведут известные представители киноиндустрии.Победителей наградят 11-13 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В те дни состоится вручение денежных призов. Призовой фонд "Хорошей истории" – один миллион рублей.Конкурс проходит врамках проекта "Всероссийский молодежный кинофорум" Инициатива получила президентскийгрант в размере 40 млн рублей.