Важная дорога для областного центра - что сегодня происходит на месте строительства Рпенского проезда и удастся ли сдать его в намеченный срок? Последние данные - у Дмитрия Горкина.

Важная дорога для областного центра - что сегодня происходит на месте строительства Рпенского проезда и удастся ли сдать его в намеченный срок? Последние данные - у Дмитрия Горкина.Работа по 12 часов, в две смены, без праздников. И как результат - очертания будущего Рпенского проезда уже вырисовываются в конкретную картину. Срытый грунт, укатанная подложка и всё новые сваи. Основная проблема - река, которая осложняет строительство и требует дополнительных мер и расчётов. Так, к примеру, ради безопасности пришлось отказаться от 50-метрового моста в пользу 200-метрового.Ринат Шаниязов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- На данном участке дороги, происходит устройство опоры номер пять. Сейчас, как вы видите устройство шпунта, погружение его, затем будет выборка грунта и возведение самой опоры. Слева происходит бурение буронабивных свай. Мост пойдёт, чтобы понимали, по плану вы видели - наискосок. То есть он практически вдоль самой реки Рпень. То есть не поперёк, а вдоль.Общая протяжённость проезда составит чуть более двух километров. Это будет четырёхполосная дорога, которая соединит улицы Мира и Юбилейную. По словам директора департамента дорожного хозяйства Рината Шаниязова, проезд позволит снизить число аварий на дорогах Владимира и разгрузить транспортные потоки. Уже выполнены работы по выносу основных сетей автомобильных дорог и коммуникаций, в том числе канализации. Ведётся подготовка территории строительства, частично изменено расположение водопровода.- Работа по строительству Рпенского проезда ведётся практически на каждом участке будущей трассы. К примеру здесь буровая установка только что закончила очередную скважину, далее в неё опустят металлоконструкцию, и зальют бетоном. А делается это для того, чтобы грунт был более устойчив к нагрузкам.Кстати, не так давно работа вставала из-за поломки этого бура. Также приходилось останавливаться во время нерестового периода рыб. Вдобавок ко всему, всплыли неожиданные подробности торгов на строительство. В результате чего региональный Следком возбудил уголовное дело по подозрению в картельном сговоре. Но, как утверждает Ринат Шаниязов, эти обстоятельства не повлияют на ход работ.Ринат Шаниязов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- Уголовными делами занимаются организации специальные, правоохранители, которые на данный момент никак это не влияет на строительство. Сами видите, темпы хорошие, строительство идёт. // В этом году движение открыто не будет, но оно и не предусмотрено было. У нас задача в этом году выставить опоры моста и определиться с надвижкой металла. То есть пролётного строения. То есть в этом году движение пущено не будет. Только в следующем, как минимум.Сдать объект строители обещают по плану - к апрелю 2023-го, конечно, если не произойдёт каких-то новых форс-мажоров.Дмитрий Горкин, Семён Карпов, Вести-Владимир.