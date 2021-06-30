Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.Так, по сообщению пресс-службы прокуратуры Владимирской области, было установлено, что жительница города Коврова получила государственный сертификат на материнский капитал на сумму более 450 тыс. рублей в связи с рождением второго ребенка. Он был использован на приобретение квартиры. Однако женщина не оформила жилье в общую собственность со своими детьми, 2015 и 2018 годов рождения, что нарушает их жилищные права.В связи с этим в суд направлено исковое заявление с требованием обязать ответчицу соблюсти все условия использования средств материнского капитала. Иск прокурора удовлетворен.Фото иллюстративное, автор Wendy Wei: Pexels