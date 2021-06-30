Количество умерших от коронавируса в России увеличилось.
<a href="https://33live.ru/novosti/30-06-2021-sutochnaya-smertnost-ot-koronavirusa-v-rossii-vnov-obnovila-rekord.html" target="_blank">Суточная смертность от коронавируса в России вновь обновила рекорд</a> - Количество умерших от коронавируса в России увеличилось.
[url=https://33live.ru/novosti/30-06-2021-sutochnaya-smertnost-ot-koronavirusa-v-rossii-vnov-obnovila-rekord.html]Суточная смертность от коронавируса в России вновь обновила рекорд[/url] - Количество умерших от коронавируса в России увеличилось.