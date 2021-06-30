Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова посетила ИК‑2 в Покрове, где пообщалась с оппозиционером.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова посетила ИК‑2 в Покрове, где пообщалась Алексеем Навальным.Она обошла помещения колонии: жилую зону, производственную, столовую, клуб, библиотеку. Находясь в учреждении, она виделась с оппозиционером.«Никаких жалоб и вопросов от него я не получала», - подчеркнула омбудсмен.Следующая плановая проверка покровской зоны состоится в конце 2021 года.«Все письма отправляются в мой адрес в течение суток. По желанию осужденного я могу встретиться с любым из них конфиденциально», - пояснила Людмила Романова.В апреле, отвечая на вопросы депутатов Законодательного собрания региона, она отметила, что