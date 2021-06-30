Владимир Путин считает незаконными угрозы работодателей, связанными с вакцинацией от коронавируса.

Владимир Путин считает незаконными угрозы работодателей, связанными с вакцинацией от коронавируса.В среду, 30 июня, СМИ сообщили, что на прямой линии с Владимиром Путиным муж московской учительницы задал вопрос об обязательной вакцинации, а также заявил, что его супругу склоняли сделать прививку от коронавируса, хотя у той есть медотвод. Якобы женщине грозили увольнением, если она не пройдет вакцинацию.После прямой линии учительница отметила: речи об угрозе увольнения из школы не было ни при разговоре об обязательной вакцинации, ни после обращения ее супруга к главе государства. Также педагог сообщила, что этот вопрос она обсудила с директором школы и недопониманий не возникло."У мужа спрашивала – сказал, что после прямого эфира таких комментариев про то, что меня якобы собираются уволить, он никому не давал. Были какие-то звонки на выходных, но и тогда он от интервью отказался", – рассказала учительница.Напомним, во время прямой линии Владимир Путин , что не поддерживает обязательную вакцинацию. Президент России вспомнил о законе, который был принят в 1998 году. В документе идет речь о том, что в случае подъема эпидемии власти имеют право вводить обязательную вакцинацию, обратил внимание глава государства.