Вчера вечером, в 20.20 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Александров, ул. Октябрьская, д 10. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Вчера вечером, в 20.20 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Александров, ул. Октябрьская, д 10. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Когда пожарный отряд прибыл, наблюдалось открытое горение из окна 2-го этажа 8-этажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей.Пожарные ликвидировали горение на кухне на площади 5 кв. м. Эвакуировано 20 человек, в том числе 3 ребенка. Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.