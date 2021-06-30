Планируется отключение технических средств, обеспечивающих трансляцию программ телерадиоканалов.

Во Владимирской области на трёх объектах телерадиовещания в июле будут проводиться профилактические работы. Планируется отключение технических средств, обеспечивающих трансляцию программ телерадиоканалов. Об этом рассказали во Владимирском региональном радиотелевизионном передающем центре.В соответствии с графиком отключения будут произволиться:− 12 июля с 10:00 до 16:00 в Меленках;− 19 июля с 02:00 до 11:00 в деревне Быково, в зону охвата объекта входят Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Радужный и Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский, Судогодский и Суздальский районы;− 21 июля с 10:00 до 16:00 в Кольчугино.