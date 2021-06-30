С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 23204 человек. В стационарах лежит 394 жителя. На дому лечится 2049 заболевших.

В Костромской области на 30 июня ещё 105 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Ковид диагностирован у 18 костромичей. Ещё 16 жителей заболели в Красносельскомрайоне, 14 - в Парфеньевском, 12 – в Нерехтском районах. Девять случаев ковида выявлено в Чухломском районе. Шесть – в Галичском районе. Пять пациентов прибавилось в Сусанинском районе. По четыре – в Буе и Мантуровском районе. По три – в Солигаличе и Костромском районе. По два инцицированных выявили в Боговарово, Волгореченске и Кадыйском районе. По одному – в Пыщуге, Антропово, Макарьевском и Судиславском районе. Также один случай заболевания выявлен у жителя другого региона, находящегося в Костромской области по служебной необходимости.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 23204 человек. В стационарах лежит 394 жителя. На дому лечится 2049 заболевших.За время прививочной кампании Костромская область приобрела 98554 дозы вакцины от коронавирусной инфекции, привиты - 92836 человек.