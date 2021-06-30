Животное аккуратно вытащили, предварительно отжав старые стенки металла.

Вечером 29 июня спасателям Коврова поступило сообщение, что во дворе дома по улице Социалистической застрял котёнок.«На месте нас ждали неравнодушные граждане и фармацевты аптеки. Выяснилось, что животное застряло в старой хозпостройке возле медпункта», - рассказал спасатель Михаил Быков.Животное аккуратно вытащили, предварительно отогнув инструментом старые стенки металла.«После того, как котёнок оказался на свободе, он решил убежать. У него это получилось. Кроме этого, он поцарапал руки, которые вытащили его из западни», - добавил Михаил.Видео счастливого освобождения четвероногого он