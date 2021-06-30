На улице Социалистической в Коврове драма. Маленький котенок застрял в стене. Достать его своими силами у дворовых мальчишек не вышло – вызвали спасателей. На месте стало ясно, котенок в

На улице Социалистической в Коврове драма. Маленький котенок застрял в стене. Достать его своими силами у дворовых мальчишек не вышло – вызвали спасателей. На месте стало ясно, котенок в ловушке между перегородками старой хозпостройки. Когда спасатели протянули руки к котенку, то он не убегал и не проявлял агрессии. Животное аккуратно вытащили, предварительно отжав старые стенки