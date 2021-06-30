Прокуратура привлекла к ответственности бизнесмена, который устроил склад спиленного леса на чужой земле. Как установили в надзорном ведомстве, одно из владимирских предприятий

Прокуратура привлекла к ответственности бизнесмена, который устроил склад спиленного леса на чужой земле. Как установили в надзорном ведомстве, одно из владимирских предприятий заготавливает древесину в Бутылицком лесничестве. Спиленный лес владелец организации решил складировать на землях сельхозназначения, которая принадлежит другому частному лицу. Прокуроры выяснили, что никаких прав на использование этого земельного участка у деревообрабатывающего предприятия не