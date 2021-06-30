При этом сервисы по доставке еды и продуктов в городе не наблюдают резкого роста заказов на доставку.

Спрос на заказы "с собой" вырос в Москве вдвое в первый день посещения ресторанов и кафе по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса доставки еды "Яндекс.Еда"."Пока главный эффект от введения новых ограничительных мер - это резкий всплеск заказов "с собой". В понедельник этот канал продаж вырос вдвое, несмотря на ливневые дожди. Особенно много таких заказов приходит от двери ресторана. Не попав в зал, гости делают заказ навынос, сканируя QR-меню на двери заведения. За выходные мы успели разместить такие наклейки на более 400 кафе и ресторанах. Ранее мы обнулили комиссию за подобные заказы для ресторанов до конца лета", - сказали в пресс-службе.В "Яндекс.Еде" отметили, что не наблюдали значительного роста заказов на доставку. "При этом мы не видим значительного роста заказов на доставку. Ожидаем, что в рамках новой волны ограничений доставка вырастет процентов на 10-15. Это связано с тем, что после снятия предыдущих ограничений на работу общепита доставка не просела и не вернулась к доковидным показателям, и сейчас рост происходит с высокой базы, плюс меры вводились постепенно, и часть спроса уже перераспределилась на доставку. Тем не менее, мы готовы к потенциальному росту заказов на доставку и вместе с партнерами выводим на линию больше курьеров", - добавили в "Яндекс.Еде"."В первый день введенных ограничений на работу общепита в Москве самые заметные изменения спроса произошли в сегменте заказов навынос. Так, 28 июня москвичи сделали в Delivery Club на 50% takeaway-заказов больше, чем 21 июня. Вероятно, такая динамика объясняется тем, что еще не все жители столицы успели получить QR-коды", - сказали ТАСС в пресс-службе Delivery Club.В пресс-службе онлайн-ретейлера "Самокат" отметили, что не наблюдают резкого увеличения спроса на доставку после введения ограничений в Москве. "Мы не наблюдаем резкого увеличения спроса на доставку в "Самокате" после введения ограничений в Москве. Опыт работы в период локдауна показал, что мы умеем справляться с повышенным спросом. При необходимости наши IT-системы мониторинга и прогнозирования автоматически выведут на работу дополнительных курьеров", - сообщили ТАСС в пресс-службе."На данный момент особенно выдающегося роста по заказам в Москве мы не видим: динамика похожа на обычную, с ускорением в выходные. В любом случае, к увеличению заказов мы готовы: штат сервиса набран, в случае большого ажиотажа введем в работу кадровый резерв. Как дополнительная сложность для доставки в Москве сейчас - ситуация с транспортной доступностью из-за погоды, но мы подстраиваем логистику и держим время доставки на прежнем уровне", - сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса доставки продуктов iGooods.