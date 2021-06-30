Глава департамента торговли и услуг Москвы Андрей Немерюк сделал важное заявление в эфире Первого канала.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Андрей Немерюк сделал важное заявление в эфире Первого канала.Алексей Немерюк рассказал, что в Москве за последние две недели выявили 15 организаций и людей, которые выдавали поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды для посещения общепита и мероприятий. Как заявил глава столичного департамента торговли и услуг, теперь мошенников ждет уголовная ответственность.Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин сообщил, что поддельные сертификаты и QR-коды начали продаваться в даркнете. По его словам, средняя стоимость такого "документа" – 11 тысяч рублей. Также эксперт предположил, что скоро могут появиться специальные приложения для генерации поддельных QR-кодов.Юрист Алексей Гавришев отметил, что людям, которые подделывают сертификаты о вакцинации, грозит до 10 лет тюрьмы.Напомним, с понедельника, 28 июня, в заведениях Москвы "бесковидный" режим. Для посещения общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек теперь необходим QR-код, который подтверждает, что гражданин прошел вакцинацию от коронавируса, переболел ковидом или имеет отрицательный ПЦД-тест.Ранее "Дни.ру" писали, . Электронный сертификат можно сохранить на смартфоне или распечатать.