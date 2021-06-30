Теперь животных переселяют на другой водоём.
В Муроме в парке 50-летия Советской власти подростки-вандалы уничтожили утиные дома, расположенные на воде.
«Они вытащили один домик на берег, сломали крышу и разломали пенопласт. Во втором домике сломали крышу», - рассказал коллегам из «Муром24» председатель ВРОО «Правильная охота» Константин Поселенов.
После инцидента принято решение переселить животных в другое место обитания.
Действия хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения. У полиции есть все шансы установить личности нарушителей и принять меры.
Напомним, что весной специалисты ВРОО «Правильная охота» выставили на водоёмы региона порядка 250 утиных гнёзд.