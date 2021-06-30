Сегодня в два часа ночи в Муроме загорелась грузовая Газель.

Сегодня в два часа ночи в Муроме загорелась грузовая "Газель".Сообщение о пожаре было поздним, и когда подразделения прибыли на улицу Экземплярского, к дому 55, грузовик уже горел по ввсей площади, была угроза распространения огня на рядом стоящий автомобиль.Пожарные ликвидировали возгорание на площади 12 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.