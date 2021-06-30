Пламя едва не перекинулось на стоящий рядом автомобиль. В ночь на 30 июня в Муроме вспыхнула грузовая ГАЗель. ЧП произошло на улице Экземплярского. Огнеборцы говорят, что сообщение о пожаре

Пламя едва не перекинулось на стоящий рядом автомобиль. В ночь на 30 июня в Муроме вспыхнула грузовая ГАЗель. ЧП произошло на улице Экземплярского. Огнеборцы говорят, что сообщение о пожаре они получили слишком поздно – к их приезду автомобиль горел по всей площади. Пожарные ликвидировали возгорание на 12 квадратных метрах и спасли от огня соседнюю машину.