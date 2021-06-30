В Муроме во дворе дома взорвали ГАЗель. Об этом в соцсетях написали очевидцы. Ранее мы сообщали, что инцидент случился 30 июня, в 2 часа ночи, на улице Экземплярской, возле дома № 55. В соцсетях

В Муроме во дворе дома взорвали ГАЗель. Об этом в соцсетях написали очевидцы. Ранее мы сообщали, что инцидент случился 30 июня, в 2 часа ночи, на улице Экземплярской, возле дома № 55. В соцсетях жители рассказали, как услышали сильные хлопки и подумали, что это взрыв газа. Никита Шелдаков, очевидец Сначала было 2 глухих удара, а