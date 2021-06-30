Он продлится до 29 июля.

В Муромском районе ввели карантин по африканской чуме свиней. Указ уже подписан Владимиром Сипягиным. Очаг эпидемии выявлен в подсобных хозяйствах жителей села Польцо Борисоглебского сельского поселения.Теперь пятикилометровая территория вокруг населённого пункта объявлена эпизоотическим очагом. Запрещается въезд посторонних, ввоз и вывоз свиней и животноводческой продукции, охота.Ещё пять километров – угрожаемая зона, где до ликвидации вспышки заболеваемости запрещено проводить сельхозярмарки. Ещё 10 километров – зона наблюдения.Ограничения введены до 29 июля.Напомним, что все особи, скорее всего, будут изъяты и уничтожены. Владельцам свиней полагается компенсация. На въездах оборудуют дезинфицирующие барьеры.Напомним, что в январе чуму нашли в Камешковском районе, в феврале АЧС выявили во Владимире, Костерево и Пекшинском сельском поселении, в конце апреля очаг заболевания был обнаружен в Муромском районе, а недавно в . За уничтожение поголовья жителям выплачивалось по 207 рублей за килограмм.АЧС не опасна для человека.