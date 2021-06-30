В Муромском районе вводится карантин по африканской чуме свиней. Падеж свиней произошел в личных подсобных хозяйствах жителей села Польцо Борисоглебского сельского поселения.

В Муромском районе вводится карантин по африканской чуме свиней. Падеж свиней произошел в личных подсобных хозяйствах жителей села Польцо Борисоглебского сельского поселения.Специалисты отмечают, что рядом с данным населенным пунктом расположен природный заказник, поэтому причиной вспышки могли стать дикие кабаны.В связи с этим на 5-километровой территории вокруг села объявлен карантин по африканской чуме. Туда запрещается проезд посторонних людей — кроме специалистов по ликвидации вспышки опасной для животных болезни, вводится запрет на ввоз и вывоз свиней и продукции животноводства, охоты. Еще 5 километров в радиусе от очага объявлены угрожаемой зоной по африканской чуме свиней — оттуда тоже нельзя вывозить свинок и свиное мясо, проводить сельхозярмарки и охотиться. И еше 10 километров вокруг считаются зоной наблюдения — там также введен ряд ограничений, сообщает издание "Муром-24".Документом устанавливаются ограничительные мероприятия на месяц - до 29 июля, но практика показывает, что запреты на территориях, где обнаружили АЧС, часто продлевают.Фото: