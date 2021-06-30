Продолжает реализацию долгосрочный масштабный проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». В медицинских комплексах начали вести приемы новые специалисты.

Продолжает реализацию долгосрочный масштабный проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». В медицинских комплексах начали вести приемы новые специалисты.Подробности – в нашем сюжете.Более пяти лет во Владимирской области работают передвижные центры здоровья. За это время 227 000 земляков прошли медицинские обследования у квалифицированных врачей. В медицинских комплексах начали вести прием новые востребованные специалисты.Наталья Чашина, куратор проекта «Передвижные центры здоровья»:Мы постоянно находимся на связи с жителями Владимирской области и анализируем запросы, которые к нам поступают. Привлекаем к работе в передвижных центрах здоровья новых специалистов. Так с июня у нас ведут прием ортопед, гастроэнтеролог, специалист УЗИ вен нижних конечностей, специалист УЗИ сосудов шеи.))Марина Бровцева, специалист УЗИ:- Ультразвуковое исследование - очень популярный метод. Его любят и пациенты и врачи. Пациент, пройдя обследование, получает заключение. Может также получить некоторые рекомендации от врача УЗИ. И далее он идет к нужному ему специалисту.Для сбережения здоровья важно вовремя проходить осмотры у необходимых специалистов.Николай Бажанов, врач высшей категории, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог:- Требует неотложного визита появление болей острых в животе. Вот здесь, пожалуй, надо обращаться без промедления. В остальных случаях нежелательно тянуть, откладывать, потому что болезнь, большинство болезней желудочно-кишечного тракта какое-то время, а иногда это месяцы или даже годы, могут протекать бессимптомно или даже малосимптомно.Главная задача передвижных центров – сохранение здоровья жителей Владимирской области.Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ:Помощь людям, забота о людях, чтобы ряд заболеваний, которые можно предвосхитить, превентивные методы использовать для ряда заболеваний. Их обозначить, найти, профилактику провести так называемую. Чтобы максимальное количество людей вовлечь в это обследование.Все подробности о выездах вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» ( и в социальных сетях.