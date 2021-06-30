В ночь на 30 июня в Санкт-Петербурге сотрудник полиции в звании лейтенанта возвращался по улице домой, когда его внимание привлекло странное поведение одного из прохожих, передает . Несмотря ..

В ночь на 30 июня в Санкт-Петербурге сотрудник полиции в звании лейтенанта возвращался по улице домой, когда его внимание привлекло странное поведение одного из прохожих, передает . Несмотря на то, что формально он уже не был на службе, мужчина решил проявить участие. Он спросил у странного прохожего, все ли у него в порядке. Тот в ответ достал нож и принялся резать участливого полицейского. Тому удалось скрутить агрессора. Лейтенант попал в больницу, его 42-летний оппонент задержан.