57-летний уроженец страны ближнего зарубежья попытался подкупить полицейского. Как установил суд, руководитель подпольного швейного предприятия в Петушинском районе решил откупиться от

57-летний уроженец страны ближнего зарубежья попытался подкупить полицейского. Как установил суд, руководитель подпольного швейного предприятия в Петушинском районе решил откупиться от полицейских, которые накрыли нелегальный бизнес. Злоумышленник передал сотруднику полиции 50 тысяч рублей, но правоохранитель взятку не взял, а арестовал мужчину. На суде обвиняемый признал, что совершил преступление. В итоге он отделался штрафом – 1