Новым прокурором Петушинского района стал младший советник юстиции Василий Сигаев. Он родился в 1982 году и окончил факультет права Московского государственного университета экономики,

Новым прокурором Петушинского района стал младший советник юстиции Василий Сигаев. Он родился в 1982 году и окончил факультет права Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (г. Москва) по специальности «юриспруденция». На службе в органах прокуратуры с 2011 года: был помощником городского прокурора в Подмосковных городах, прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере