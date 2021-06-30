На производстве нелегально трудились мигранты.

В Петушинском районе 57-летнего выходца из стран ближнего зарубежья признали виновным в попытке дачи взятки полицейскому.Как рассказали во Владимирской областной прокуратуре, 4 мая руководитель подпольного швейного цеха пытался откупиться от полицейского, дав ему 50 тысяч рублей. Таким образом, он намеревался избежать составления протокола на нелегальных мигрантов, которые трудились на производстве. У гастарбайтеров не было документов на работу в России.«Полицейский деньги не взял, а взяткодателя вместе с мигрантами задержали. Подсудимый признал свою вину в полном объёме. В результате он получил штраф – 1,1 млн рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.Это далеко не первый случай, когда в Петушинском районе находят нелегальные фабрики по пошиву одежды. Ранее мы сообщали, что в деревне Липна за ту же сумму – 50 тысяч рублей.