Нововведения разработал Центробанк вместе с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Реформа должна стимулировать наших соотечественников активнее участвовать в накоплении пенсии.

Нововведения разработал Центробанк вместе с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Реформа должна стимулировать наших соотечественников активнее участвовать в накоплении пенсии.По плану, люди смогут самостоятельно управлять своими средствами. Данный подход в корне отличается от нынешней системы, где пенсионными накоплениями, перечисленными работодателями до 2014 года, распоряжается государство,либо выбранный россиянином НПФ.В свою очередь фондынастаивают на том, чтобы правила для новой системы стандартизировались иустанавливались государством в лице Центробанка. Также народу предлагаетсяпредоставить льготы, призванные мотивировать их активнее участвовать вформировании будущей пенсии.Возможно, в новой системе будет предусмотрена возможность самому пополнять счета без участия работодателей. Основной целью нового подхода является обеспечение россиян регулярной выплатой пенсий.Как писали "Дни.ру", ранее профсоюзы призвали главу государства вмешаться в ситуацию с работающим гражданам. Также о необходимости роста пенсий высказывалась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Недавно выяснилось, что два миллиона россиян до сих пор не получили выплаты по накопительной части пенсии. В общей сложности на счетах находятся миллиарды рублей.