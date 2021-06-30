Власти Центральноафриканской Республики, учитывая провал западных стран на Ближнем Востоке и в африканских странах, отдают предпочтение российским специалистам. Такое заявление сделал глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

Власти Центральноафриканской Республики, учитывая провал западных стран на Ближнем Востоке и в африканских странах, отдают предпочтение российским специалистам. Такое сделал глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.Он также раскритиковал действия генерального директора Военного штаба Евросоюза Эрве Блежана. Европейский чиновник пытался убедить центральноафриканского лидера Фостен-Арканжа Туадера пригласить западных специалистов для работы в республике."Был шокирован информацией о том, что генеральный директор Военного штаба ЕС Эрве Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, публично рассказал, что убеждал президента Фостена-Арканжа Туадера отказаться от помощи российских инструкторов и пригласить военных западных стран для решения проблем безопасности ЦАР", — заявил Иванов.Директор СОМБ напомнил, что благодаря россиянам африканская страна получила возможность вернуться к нормальной жизни после зачистки большей части территории страны от боевиков. Российские инструкторы, которых на Западе связывают с "ЧВК Вагнера"*, занимаются подготовкой вооруженных сил ЦАР. В результате сотрудничества с Москвой Банги теперь может самостоятельно обеспечивать безопасность территории и бороться с радикалами.Александр Иванов отметил, что сами центральноафриканцы выступают за продолжение сотрудничества с Россией, поскольку впервые за долгие годы в стране не орудуют вооруженные банды, а люди не боятся нападений радикалов."Российские инструкторы — пример чести и безупречного качества работы. За короткое время, благодаря нашему обучению, FACA смогли стать боеспособной армией, давшей отпор боевикам, грозившим устроить геноцид народа ЦАР", – отметил глава СОМБ.* — "ЧВК Вагнера" называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.