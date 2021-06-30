C июня 2019 года он был заместителем прокурора Владимира.

В Петушинском районе на пост прокурора назначен младший советник юстиции Василий Сигаев.Василий Михайлович родился 21 января 1982 года.В 2004 году окончил факультет права Московского государственного университета экономики, статистики и информатики по специальности «Юриспруденция».В прокуратуре работает с 2011 года. Начинал с должности помощника городского прокурора. Работал в отделе по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства.В августе 2018 перевёлся в прокуратуру Владимирской области. ​​​​​​​C июня 2019 года был заместителем прокурора Владимира.