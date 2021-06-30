Представительницы Владимирской области успешно выступили на соревнованиях Кубка Мира по пауэрлифтингу, которые с 19 по 24 июня проходили в Дубае (Объединенные Арабские Эмитраты). В состав сборной России входили три наших спортсменки.

Представительницы Владимирской области успешно выступили на соревнованиях Кубка Мира по пауэрлифтингу, которые с 19 по 24 июня проходили в Дубае (Объединенные Арабские Эмитраты). В состав сборной России входили три наших спортсменки.Мастер спорта России международного класса Вера Муратова заняла 1 место в весовой категории 79 кг с результатом 143 кг и установила рекорд Мира, как сообщает пресс-служба Белого дома.Еще двё спортсменки из Владимирской области Анастасия Мамадамирова и Надежда Сычёва завоевали бронзовые медали Кубка Мира.Мы уже о спортивных достижениях Веры Муратовой, уроженки города Лакинска, паралимпийской чемпионке. В 2018 году ей была выделена .