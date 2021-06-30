Вести-Владимир отмечают свой первый юбилей в ТикТоке.

"Вести-Владимир" отмечают свой первый юбилей в "ТикТоке".Всего за полгода аккаунт в соцсети набрал несколько тысяч подписчиков. Мы показываем яркие, интересные и актуальные события со всей области. Необычная жизнь животных, способы засолки огурцов, баня в палатке и в чём заключается искусство таксидермии? Больше всего внимания получило видео о том, как определить пол голубя. Чтобы подробнее узнать все эти факты и не пропустить новые, обязательно подписывайтесь на наш "ТикТок" Вести Владимир.